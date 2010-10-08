Торги на міжбанку відкрилися котируваннями 7,9450-7,9520 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися пониженням котирувань - 7,9450/7,9520 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту впали до 0,2652/0,2659, котирування по євро-гривні пішли вниз - 11,0680/11,0805.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися до 1,3932/1,3934 (четвер - 1,3967/1,3969).

У четвер, 7 жовтня, Нацбанк на ринок не виходив.