НБУ підвищив ломбардні ставки на 0,5%

Національний банк України (НБУ) з сьогоднішнього дня підвищив рівень ломбардних ставок на 0,5%, повідомляється на сайті регулятора.

Ставка за кредитами овернайт під забезпечення державними облігаціями України підвищена з 8,75% до 9,25%, без забезпечення – з 10,75% до 11,25% річних.

До сьогоднішнього дня НБУ в 2010 році проводив декілька змін рівня ставок рефінансування, виключно в бік їх зниження. Востаннє регулятор змінював ставки в серпні ц.р. – ставка за кредитами із забезпеченням державними облігаціями була знижена з 9,5% до 8,75%, а за бланковими кредитами – з 11,5% до 10,75% річних.

Обсяг операцій Нацбанку із рефінансування банків у січні-серпні 2010 року становив 4,1 млрд. гривень.

У 2009 році загальний обсяг наданого Нацбанком рефінансування становив 64,405 млрд. гривень.