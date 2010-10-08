Котирування міжбанку до 12:00 склали 7,9460-7,9495 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9450/7,9520, до 12:00 звузився спред 7,9460/7,9495 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2652/0,2659, до 12:00 ціни знизилися до 0,2651/0,2654. У Росії курс долар-рубль виріс, і до 12:00 встановився на рівні 29,9600 (+0,2022).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3932/1,3934, змінюючись у досить вузькому діапазоні. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,0680/11,0805, до 12:00 ціни пішли вниз - 11,0495/11,0580.