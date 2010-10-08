Показник вересневої інфляції був максимальним з 1998 року – НБУ

Показник вересневої інфляції був максимальним для цього місяця з 1998 року, повідомляють в "Експрес-оцінці інфляції" за вересень 2010 року, оприлюдненій на сайті Національного банку України.

НБУ зазначає, що різке зростання індексу споживчих цін (ІСЦ) у вересні на рівні 2,9% було викликане, серед іншого, зростанням цін на сирі продукти на 7,2% за місяць, що склало 2 п.п. внеску в ІСЦ. Прискорення базової інфляції, показник якої у вересні склав 1,5%, додало 0,8 п.п. в ІСЦ.

"Максимальний (з 1998 року) для цього місяця приріст ІСЦ зумовив прискорення річної інфляції споживчих цін до 10,5% (7,4% - з початку року) ", - констатує Нацбанк.

Зростання цін на сирі продукти у вересні, передусім, було зумовлене шоками на окремих товарних ринках. Основними чинниками виступали різке зростання цін на світових продовольчих ринках і погіршення інфляційних очікувань економічних агентів. Внесок сезонного чинника в зростання цін на сирі продукти складав лише 0,2 п.п.

Зміна небазової інфляції у вересні складала 4,5%, що склало 2,1 п.п. внеску в зміну ІСЦ.

Зміцнення курсу євро в умовах відносної стабільності курсу гривні до долара США стало головним чинником послаблення номінального ефективного обмінного курсу (НЕОК) гривні, що сприяло зростанню вузького базового ІСЦ на 0,5% (хоча в річному вимірі продовжилося його уповільнення до 3,6%).

Крім того, зростання базової інфляції (до 1,5% у вересні, до 7,7% в річному вимірі) був викликане за рахунок підвищення цін на алкогольні і тютюнові вироби в результаті підняття акцизів, а також за рахунок зростання цін на продукти харчування з високим рівнем обробки. Внесок цих двох чинників у зміну базового ІСЦ склало по 0,5 п.п.

Під впливом низького зовнішнього попиту на продукцію металургії продовжилося уповільнення індексу цін виробників (ІЦВ) до 19,2% (у річному вимірі). Зростання ІЦВ у вересні на 0,1% було зумовлене, в основному за рахунок зростання цін у харчовій промисловості.