Єдиний податок для бізнесу зменшать з 1500 до 600 грн. - Держкомпідприємництва

У проекті Податкового кодексу єдиний податок для підприємців, які працюють не за місцем реєстрації, буде зменшений з 1 500 до 600 грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва, посилаючись на голову комітету Михайла БРОДСЬКОГО.

За наданою інформацією, це рішення вже погоджено з профільним парламентським комітетом. Зміну ініціювала робоча група, яка працює над Податковим кодексом.

"Цю норму, яка встановлює ставку єдиного податку для підприємців, які працюють не за місцем реєстрації, на рівні 1 500 грн., визнали несправедливою. Для них єдиний податок буде зменшений до 600 грн.", - заявив М. БРОДСЬКИЙ, який працює у складі робочої групи.

Нагадаємо, проект Податкового кодексу України був прийнятий Верховною Радою в першому читанні 7 жовтня 2010 року.