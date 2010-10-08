Експерти бачать зниження інформаційної прозорості українських банків

У 2010 році індекс інвестиційної прозорості для 30 найбільших банків України склав 42,7%, що на 6,1 п. п. менше порівняно з 2009 роком. Такі результати спільного дослідження Агентства фінансових ініціатив (АФІ) і міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's за підтримки Проекту USAID "Розвиток ринку капіталу".

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з матеріалами дослідження, оприлюдненими сьогодні на конференції в Києві, причиною спаду індексу прозорості стало різке обмеження доступу до звітності, яку подають в органи регулювання, передусім через недосконалу інфраструктуру розкриття інформації на фондовому ринку, а також через значне скорочення об'ємів фінансової і і оперативній інформації. Загальний бал розкриття інформації, який оприлюднили і подають в держоргани, знизився на 22,5 п.п. - до 31,2%, а загальний бал блоку "Фінансова і оперативна інформація" знизився до 37,5%, що на 10,5 п.п. менше торішнього показника, і став мінімальним за всю історію досліджень ( з 2006 року).

Дослідження показало, що банки краще всього розкривають інформацію про структуру власності і права акціонерів - 56,3%, Цей показник дещо гірший - на 0,3 п.п. торішнього. Позитивну динаміку прозорості показала інформація про склад і процедури наглядової ради і менеджменту. Середній приріст на 1,2 п.п. по цьому блоку в поточній фінансово-економічній ситуації, особливо враховуючи кумулятивний приріст на 18,7 п.п. за п'ять років, учасники дослідження вважають істотним досягненням. Основним джерелом інформації про банки України визнані веб-сайти банків, які забезпечили 44,7% важливої інформації для інвесторів.

Також зазначають, що упродовж п'яти років проведення досліджень інформаційної прозорості банків України, спостерігається негативна динаміка прозорості річних звітів банків України. Цього року тільки кожен третій банк підготував звіт і забезпечив його публічну доступність. Таким чином інформативність цього джерела інформації скоротилася на 3,5 п.п. порівняно з минулим роком, а за п'ять років - на 9,6 п.п. У середньому по вибірці річні звіти можуть забезпечити інвесторам тільки 13,9% необхідної інформації, а загальний рівень інформативності річних звітів, розрахований як середній бал у банках, які підготували звіти, склав 41,7%.

Як повідомив незалежний експерт Олексій КУЦЕНКО (представляє АФІ), у 2010 році дослідження охоплює 30 найбільших банків України за величиною чистих активів на 1 липня 2010 року.

За його інформацією у трійку лідерів інформаційної прозорості у 2010 році увійшли VAB Банк - 65,1%(1 місце в 2009 році), "Перший Український Міжнародний Банк" - 60,9% (10 місце у 2009 році) і Приватбанк - 60,3% (5 місце у 2009 році).

Серед основних чинників, які визначили зниження рівня прозорості українських банків, О. КУЦЕНКО назвав скорочення кількості банків, які виступають емітентами євроблігацій (з 11 з 30 досліджених банків у 2007-2009 рр., до 8 у 2010 році), послаблення адміністративних стимулів підвищення прозорості, відмова від публікації річних звітів деякими банками у зв'язку з фінансовими проблемами.