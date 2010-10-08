Міжбанк закрився зниженням долара та євро

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9450/7,9520, до 12:00 звузився спред - 7,9460/7,9495. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9415/7,9465 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2652/0,2659, до 12:00 ціни знизилися до 0,2651/0,2654. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2649/0,2652. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,0050 (+0,2472).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3932/1,3934, а до 15:00 впали до 1,3884/1,3886. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,0680/11,0805, до 12:00 ціни пішли вниз - 11,0495/11,0580. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні досягли поточного мінімуму - 11,0255/11,0360.