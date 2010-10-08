Королевська зробила п’ять зауважень до проекту Податкового кодексу

Голова парламентського комітету з питань регуляторної і промислової політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА висуває п'ять вимог до проекту Податкового кодексу.

Про це вона заявила сьогодні на брифінгу.

"З боку комітету ми висунули п'ять вимог, які необхідно врахувати при доопрацюванні (проекту Податкового кодексу - УНІАН) до другого читання", - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, необхідно ліквідовувати "вогнища корупції", зокрема, податкову міліцію, оскільки цей орган виконує каральну функцію, а не функцію розвитку. "Ми пропонуємо, щоб у Податковому кодексі була внесена поправка в закон про податкову адміністрацію з ліквідацією підрозділу податкової міліції", - сказала Н. КОРОЛЕВСЬКА.

Крім того, на її думку, необхідно зробити усе, щоб зберегти спрощену систему оподаткування в тому варіанті, у якому вона існувала до початку 2010 року.

За словами Н. КОРОЛЕВСЬКОЇ, також слід ввести заборону на проведення податкових перевірок новостворених підприємств протягом двох років. На її думку, звіти підприємств необхідно здавати не частіше одного разу на півроку, а позапланові перевірки повинні проводитися не частіше одного разу на три роки. "Планові перевірки як такі - відмінити, тому що це як збір податків, так і збір поборів за розкладом", - підкреслила голова парламентського комітету.

Також, за її словами, слід розробити антикорупційну програму, яка б діяла паралельно зі змінами, що вносилися до податкового поля. "Без боротьби з корупцією в нашій країні неможливо буде провести ефективно жодну реформу", - зазначила Н. КОРОЛЕВСЬКА.

Також вона заявила про необхідність створення тимчасової слідчої комісії при Верховній Раді, яка розглядатиме факти тиску влади на бізнес.

Нагадаємо, проект Податкового кодексу України був прийнятий Верховною Радою в першому читанні 7 жовтня 2010 року.