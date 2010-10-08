До бюджету від розмещення ОВДП у вересні залучено 2,6 млрд. грн.

За результатами розміщення на первинних аукціонах облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до державного бюджету України у вересні поточного року надійшло коштів на загальну суму 2,553 млрд. грн. (з початку року - 35,116 млрд. грн.).

Про це повідомляє сайт Національного банку України.

Всього з початку 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів для рекапіталізації банків і погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ - у вересні не випускалися) на загальну суму 57,948 млрд. грн.

Погашення і сплата доходу по ОВДПЗ здійснювалися своєчасно і в повному об'ємі, який з початку року склав 22,173 млрд. грн., у тому числі основний борг - 14,560 млрд. грн., сплата доходу - 7,614 млрд. грн.