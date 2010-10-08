Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає французькі компанії інвестувати в Україну.

Як повідомили УНІАН в прес-службі глави держави, відповідне запрошення він зробив під час робочого ланчу у штаб-квартирі Руху підприємців Франції (MEDEF).

"Я закликаю французькі компанії стати партнерами в реалізації проектів, у яких є обопільна зацікавленість наших держав", - сказав Президент.

За даними В. ЯНУКОВИЧА, в Україні працюють тільки близько 300 підприємств з часткою французького капіталу. "Ми повинні змінити цю ситуацію на краще, і про це я говорив з представниками французької влади. Зокрема, з Президентом САРКОЗІ, який поділяє такий підхід", - зазначив Президент, додавши, що "те ж стосується можливих спільних проектів у сфері телекомунікації".

"Україна готується провести фінальну частину футбольного Євро- 2012, тому зараз, образно кажучи, уся держава перетворилася на будівельний майданчик. Зводяться новітні спортивні об'єкти, перебудовується інфраструктура та інше", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Глава держави також сказав, що нині потенціал обох країн в економічному співробітництві використовується далеко не повною мірою.

"Як Президент відповідально заявляю: Україна вітатиме участь в цьому процесі французьких інвесторів", - підкреслив В. ЯНУКОВИЧ.

*** MEDEF - об'єднання французьких підприємців, у яке входять керівники понад 750 тис. французьких підприємств, які представляють різні сектори (промисловість, торгівля та послуги).