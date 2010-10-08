Опозиція має добиватися набуття чинності проекту Податкового кодексу з 2012 р. – Катеринчук

Опозиція має добиватися набуття чинності урядового проекту Податкового кодексу з 2012 року.

Таку думку висловив народний депутат України, лідер Європейської партії Микола КАТЕРИНЧУК сьогодні під час засідання круглого столу, повідомили УНІАН у прес-службі Європейської партії.

За словами М.КАТЕРИНЧУКА, неможливо передбачити, в якому вигляді проект Податкового кодексу буде винесено на друге читання у Верховній Раді. «Єдина конструктивна позиція опозиції під час доопрацювання Податкового кодексу – добиватися набуття чинності урядового варіанту кодексу не з 1 січня 2011 року, а з 2012 року з розрахунку на те, що ми доб`ємося проведення виборів до парламенту наступного року, одержимо більшість і ухвалимо нормальний кодекс, який би враховував позицію підприємців», – сказав депутат.

На думку М.КАТЕРИНЧУКА, «уряд чудово знає про потреби малого і середнього бізнесу, і він цілком свідомо вніс саме той проект кодексу, який було внесено». «Це не помилка і не ознака непрофесіоналізму, це свідома політика уряду», – наголосив він.

Депутат зазначив, що дискусії навколо кодексу – це відволікаючий маневр влади, для того щоб суспільство не звертало уваги на злочини в податковій сфері, а саме: практику неприйняття декларацій, коли інспектор приймає декларацію лише за хабар, ігнорування судових рішень, спроби поставити під контроль роботу конвертацій них центрів з боку чиновників податкової служби. «На сьогодні влада не справляється з адмініструванням бюджету. Проекту державного бюджету-2011 немає і не відомо, коли буде. Бюджет цього року виконується тільки завдяки величезним боргам», – наголосив народний депутат.

На його думку, всі ці проблеми влада намагається вирішити за рахунок малого і середнього бізнесу.

Нагадаємо, проект Податкового кодексу України було ухвалено Верховною Радою в першому читанні 7 жовтня 2010 року.