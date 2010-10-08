Курси валют Нацбанку 11 жовтня

Нацбанк встановив 11 жовтня офіційний курс гривні:100 USD США – 790.9900 (8 жовтня-790.9900)100 EUR – 1097.4195 (8 жовтня-1105.0130)10 RUR – 2.6447 (8 жовтня-2.6693). Облікові курси банківських металів НБУ з 11 жовтня 2010 р.за 10 тройських унцій (грн.): 959XAU 10Золото-105241.22 (8 жовтня-107535.09)961XAG 10Срібло-1769.44 (8 жовтня-1849.33)962XPT 10Платина-133519.11 (8 жовтня-136050.28)964XPD 10Паладій-45481.93 (8 жовтня-47538.50)

Нацбанк встановив 11 жовтня офіційний курс гривні: 100 USD США – 790.9900 (8 жовтня-790.9900) 100 EUR – 1097.4195 (8 жовтня-1105.0130) 10 RUR – 2.6447 (8 жовтня-2.6693). Облікові курси банківських металів НБУ з 11 жовтня 2010 р. за 10 тройських унцій (грн.): 959XAU 10Золото-105241.22 (8 жовтня-107535.09) 961XAG 10Срібло-1769.44 (8 жовтня-1849.33) 962XPT 10Платина-133519.11 (8 жовтня-136050.28) 964XPD 10Паладій-45481.93 (8 жовтня-47538.50)

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