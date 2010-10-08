Черговий раунд переговорів про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС пройде на початку грудня

Черговий, 14-й раунд переговорів про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Європейським Союзом пройде на початку грудня поточного року.

Про це УНІАН повідомили у службі заступника міністра економіки Валерія П’ЯТНИЦЬКОГО.

Нагадаємо, сьогодні у Києві завершився 13-й раунд переговорів, під час яких європейська сторона надала для вивчення українській сторони свої пропозиції щодо доступу до ринку послуг.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня п.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що на сьогодні Україна і Європейський Союз мають компромісне рішення за угодою про асоціацію і вільну торгівлю. Також М.АЗАРОВ заявив, що угода про вільну торгівлю між Україною і ЄС буде підготовлена до чергового саміту Україна–ЄС, який пройде 22 листопада у Брюсселі.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС розпочали переговори про укладання угоди про асоціацію 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі – 18 лютого 2008 року. На саміті Україна–ЄС 9 вересня 2008 року було вирішено, що нова угода матиме назву Угода про асоціацію і передбачатиме створення зони вільної торгівлі.