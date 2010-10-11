На міжбанку на ТОМ’і торги відкрилися котируваннями 7,9410/7,9525 грн./дол.

На міжбанківському валютному ринку України торги доларом США на ТОМ’і відкрилися котируваннями 7,9410/7,9525 грн./дол., ціни на російську валюту підвищилися до 0,2656/0,2661 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вниз – 11,0625/11,0755 грн./євро.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», сьогодні в США святкують День Колумба, у зв`язку з цим торги американською валютою можливі лише валютуванням ТОМ.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар практично не змінилися – 1,3936/1,3938 дол./євро (п`ятниця, 8 жовтня, - 1,3932/1,3934 дол./євро).

У п`ятницю, 8 жовтня, Національний банк України на ринок не виходив.