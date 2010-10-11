Завтра КС оприлюднить рішення за поданням Верховного Суду щодо введення в дію антикорупційних законів

У вівторок, 12 жовтня, Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 6 жовтня рішення у справі за поданням Верховного Суду України щодо конституційності положень законів «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» (справа про корупційні правопорушення та введення в дію антикорупційних законів).

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, Верховний Суд стверджує, що окремі положення зазначених законів щодо набрання чинності з дня їхнього опублікування і введення в дію з 1 січня 2010 року є неконституційними.

У клопотанні також наводяться аргументи щодо неконституційності ряду інших положень законів, у тому числі про заборону суддям і народним депутатам займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, наділення органів прокуратури повноваженнями здійснювати нагляд за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції, проведення спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття відповідної посади.

Початок - о 10-й годині.

Акредитація журналістів проводиться сьогодні, 11 жовтня, до 18.00 за телефонами: 238-10-80, 238-11-38.