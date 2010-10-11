Український національний комітет Міжнародної торгової палати відкриє представництво в Естонії

Український національний комітет Міжнародної торгової палати незабаром відкриє своє представництво в Естонії.

Про це УНІАН повідомив президент УНК МТП Володимир ЩЕЛКУНОВ.

Він зазначив, що відповідна домовленість була досягнута в ході переговорів у рамках офіційного візиту прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА до Естонії 5-6 жовтня.

«Ми домовилися про відкриття свого представництва в Естонії», - сказав В.ЩЕЛКУНОВ.

Крім того, він повідомив, що, згідно з досягнутими домовленостями, вже 12 жовтня до Києва прибуває делегація Естонії зі спільної реалізації проекту будівництва в Балаклаві котеджних містечок на викупленій землі.

Також В.ЩЕЛКУНОВ повідомив, що 17 жовтня в Гельсінкі УНК МТП планує підписати договір із діловими колами Фінляндії про спільну роботу з просування інвестицій і відпрацювання комерційних пропозицій.

Довідка УНІАН. Український Національний комітет Міжнародної торгової палати з 1998 року є осередком Світової організації бізнесу в Україні й реалізує стратегію МТП.

Метою УНК МТП є лобіювання українського виробника на світовому ринку і сприяння виходу іноземних партнерів на український ринок через інвестування, кооперацію виробництва та спільне освоєння економічного простору третіх країн.

В УНК МТП діє 11 профільних комісій, які кореспондують структури Міжнародної торгової палати.