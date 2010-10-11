Фонд гарантування вкладів скоротився до 3 млрд.грн.

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України у вересні ц.р. скоротився на 0,65%, або на 0,02 млрд. грн., і станом на 1 жовтня ц.р. склав 3,076 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні Фонду, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, кількість його учасників у вересні збільшилась із 170 до 171 банку, а список тимчасових учасників скоротився з 6 до 4 банків.

На початок місяця Фонд гарантування вкладів проводив виплати вкладникам таких банків: «Земельний Банк», «Іпобанк», «Дністер», «БІГ Енергія», «Трансбанк», «Арма», «Укрпромбанк», «Українська фінансова група», «Східно-європейський банк», «Банк регіонального розвитку», «Європейський», «Національний стандарт», «Одеса-Банк», «Причорномор`я», «Європейський банк розвитку і заощаджень».

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений у лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, котра виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб.

З листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлений на рівні 150 тис. грн.

Надходження до Фонду гарантування вкладів України у 2009 році склали понад 2 млрд. грн. (сума банківських вкладів – близько 927 млн. грн., з Держбюджету – 1 млрд. грн.). При цьому з Фонду було виплачено понад 1 млрд. грн. гарантованої суми вкладникам п`яти комерційних банків, що ліквідуються.