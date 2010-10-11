Розмір Фонду гарантування вкладів скоротився до 3,076 млрд. грн.

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України у вересні скоротився на 0,65%, або на 0,02 млрд. грн., і на 1 жовтня склав 3,076 млрд. грн.

Про це сказано у повідомленні Фонду, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, кількість його учасників у вересні збільшилася з 170 до 171 банку, а список тимчасових учасників скоротився з 6 до 4 банків.

На початок місяця Фонд гарантування вкладів проводив виплати вкладникам таких банків : "Земельний Банк", "Іпобанк", "Дністер", "БІГ Енергія", "Трансбанк", "Арма", "Укрпромбанк", "Українська фінансова група", "Східно-європейський банк", "Банк регіонального розвитку", "Європейський", "Національний стандарт", "Одеса-банк", "Причорномор`я", "Європейський банк розвитку і заощаджень".

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений у лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб.

З листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлений на рівні 150 тис. грн.

Надходження до Фонду гарантування вкладів України у 2009 році склали понад 2 млрд. грн. (сума банківських внесків - близько 927 млн. грн., з Держбюджету - 1 млрд. грн.). При цьому з Фонду було виплачено понад 1 млрд. грн. гарантованої суми вкладникам п`яти ліквідовуваних комерційних банків.