На міжбанку торги по долару на ТОМ’і закрилися на рівні 7,9430-7,9490 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку торги по долару США на ТОМ'і відкрилися котируваннями 7,9410/7,9525 грн./дол., до 12:00 звузився спред - 7,9440/7,9470 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9430/7,9490 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", сьогодні у США святкують День Колумба, у зв'язку з чим торги по американській валюті були можливі тільки валютуванням ТОМ.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2656/0,2661 грн./рубль, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2659/0,2561 грн./рубль. До закриття ціни підвищилися до 0,2661/0,2663 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль на ТОМ'і впав і склав 29,8499 (- 0,1301).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3920/1,0410 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,0625/11,0755 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,0775/11,0845 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні відкотилися до рівня 11,0725/11,0835 грн./євро.