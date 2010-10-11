Азаров поінформував Януковича про “певні проблеми”

16:15, 11 жовтня 2010
Фінанси
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... з наповненням Пенсійного фонду

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ поінформував Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про наявність “певних проблем” з наповненням Пенсійного фонду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це йшлося сьогодні під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧА і М.АЗАРОВА.

Голова уряду, зокрема, поінформував Президента про соціально-економічну ситуацію в країні. М.АЗАРОВ наголосив, що вона “стабільна, бюджет виконується”.

Водночас прем’єр-міністр зазначив, що є певні проблеми з наповненням Пенсійного фонду, пов’язані насамперед з ухиленням від сплати податків та обов’язкових внесків до ПФ.

Але, як наголосив М.АЗАРОВ, уряд розробляє заходи, які мають змінити ситуацію на краще вже найближчим часом.

Довідка УНІАН. За оперативними даними, в січні-вересні 2010 року до бюджету Пенсійного фонду з усіх джерел фінансування надійшло 137,915 млрд. грн.

За даний період власні надходження ПФ зросли на 16,2%, або на 11,918 млрд. грн., порівняно з аналогічним періодом минулого року.

З державного бюджету на фінансування пенсійних програм надійшло 53,041 млрд. грн., що на 17,492 млрд. грн. більше, порівняно з відповідним періодом минулого року. За рахунок цих ресурсів забезпечена виплата пенсій і грошової допомоги з урахуванням їх підвищення понад 13,7 млн. пенсіонерів. Загальна сума витрат на пенсійні виплати та інші заплановані витрати склала 141,69 млрд. грн., що на 19,142 млрд. грн. більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За підсумками перерахунку мінімального розміру пенсії з початку року середній розмір пенсії збільшився з 1,033 грн. (на 1 січня 2010 року) до 1,104 грн. (на 1 липня 2010 року).

З 1 серпня перераховані пенсії 172 тис. пенсіонерів з числа інвалідів війни та учасників бойових дій. Сума додаткових коштів на виплату перерахованих пенсій склала понад 10,8 млн. грн.

З 1 жовтня у зв`язку із зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 723 грн. перераховано пенсії понад 12,8 млн. пенсіонерам. Сума додаткових витрат склала більш як 142,5 млн. грн.

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