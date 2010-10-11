Колесников: у Податковому кодексі жодних пільг для малого бізнесу не буде

У новому Податковому кодексі не буде ніяких пільг для малих підприємців.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Борис КОЛЕСНИКОВ в інтерв'ю газеті "Комерсант-Україна" від 11 жовтня.

"Ми не передбачаємо податкових преференцій малому бізнесу", - підкреслив він.

За словами віце-прем'єра, відмінностей і пільг у сплатах до бюджету бути не повинно. "Усі суб'єкти підприємницької діяльності, починаючи з Auchan і закінчуючи бабусею на базарі, повинні платити однакові податки", - вважає він.

Також Б. КОЛЕСНИКОВ заявив, що зниження ставки єдиного податку з 500 до 300 тис. грн. не є утиском малого бізнесу.

Крім того, за словами Б. КОЛЕСНИКОВА, для пожвавлення підприємницької діяльності сьогодні, в першу чергу, необхідно модернізувати металургію, машинобудування і вугільну промисловість, збільшення зарплат у яких, на його думку, стимулюватиме сферу обслуговування.

Як повідомляли, у той же час міністр економіки опозиційного уряду Олександр БОНДАР раніше заявляв, що новий Податковий кодекс передбачає пільги і преференції для великого бізнесу.

Під час президентської виборчої кампанії Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяв малим підприємцям п'ятирічні податкові канікули.