Курс валют Нацбанка 12 жовтня

08:40, 12 жовтня 2010
Фінанси
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Нацбанк встановив 12 жовтня курс гривні:100 USD США – 790.9900 (11 жовтня – 790.9900)100 EUR – 1102.3237 (11 жовтня – 1097.4195)10 RUR – 2.6515 (11 жовтня – 2.6447)  Облікові курси банківських металів НБУ з 12 жовтняза 10 тройських унцій (грн.): 959XAU 10Золото-106665.00 (11 жовтня-105241.22)961XAG 10Срібло-1843.80 (11 жовтня-1769.44)962XPT 10Платина-134231.00 (11 жовтня-133519.11)964XPD 10Паладій-46510.21 (11 жовтня-45481.93)   

Нацбанк встановив 12 жовтня курс гривні:

100 USD США – 790.9900 (11 жовтня – 790.9900)

100 EUR – 1102.3237 (11 жовтня – 1097.4195)

10 RUR – 2.6515 (11 жовтня – 2.6447) 

Облікові курси банківських металів НБУ з 12 жовтня

за 10 тройських унцій (грн.):

959XAU 10Золото-106665.00 (11 жовтня-105241.22)

961XAG 10Срібло-1843.80 (11 жовтня-1769.44)

962XPT 10Платина-134231.00 (11 жовтня-133519.11)

964XPD 10Паладій-46510.21 (11 жовтня-45481.93)

 

 

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