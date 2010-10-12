Вільна торгівля з ЄС коштуватиме Україні 5% бюджетних надходжень

Зона вільної торгівлі з Європейським Союзом коштуватиме Україні 5% бюджетних надходжень.

Утім, переконують єврочиновники, від торгівельної співпраці українці виграють значно більше, а ніж Євросоюз, передає Deutsche Welle.

Україна прагне якомога скоріше підписати з Євросоюзом угоду про Зону вільної торгівлі.

Однак пройшло вже тринадцять раундів переговорів, а сторони з вісімнадцяти напрямків співпраці узгодили свої позиції тільки з чотирьох спірних питань.

Євросоюз цікавлять не стільки митні тарифи, скільки європейські фітосанітарні норми, яких Україна муситиме неухильно дотримуватися, підписавши угоду про зону вільної торгівлі.

Але українське законодавство про фітосанітарні норми ще далеко не європейське, тож на Україну чекають великі реформи, каже заступник голови відділу торгівельних зв`язків з Європою та Центральною Азією директорату торгівлі при Єврокомісії Філіп Куіссон.

"Найбільш проблематичним у наших переговорах з Україною є приєднання цієї країни до стандартів ЄС. Тут ми неактивно просуваємося, бо це складний процес", - зазначає він.

Головний переговірник від Єврососюзу щодо зони вільної торгівлі наголошує, що українська сторона має бути зацікавлена прибрати всі митні бар`єри, адже на великий європейський ринок зараз завозиться лише 1% товарів з України, а імпорт з Євросоюзу в Україні, навіть за існуючих митних тарифів, складає 30%.

"Так, дійсно від після скасування митних тарифів український уряд не дорахується у бюджеті 5% надходжень. Але ж збільшиться активність в торгівлі і будуть збільшуватися інші надходження", -упевнений Куіссон.

Водночас, заступник міністра економіки України Валерій П`ятницькій наголошує, що Київ не поступатиметься ні щодо митних тарифів, ні щодо першочерговості необхідних реформ.

Водночас, в урядовця складається враження, що деякі пункти угоди Україні хочуть нав`язати.

"Звичайно, що ми рахуємо. Рахує не тільки уряд, а й бізнес. Хтось за цю угоду, хтось проти. І це не тільки тому, що хтось не хоче, щоб Євросоюз був ближчий до нас, або ми були ближчі до ЄС. Бізнес бачить від цього як отримати потенційні прибутки, так і втрати", - сказав П`ятницькій.

Натомість представники бізнесу в Україні скаржаться, що взагалі не мають інформації про зміст переговорів зі створення зони вільної торгівлі з ЄС.

Юристи радять бізнесменам не шкодувати сил і ресурсів, аби вже зараз, коли угода ще в процесі написання, можна було лобіювати інтереси своїх галузей.