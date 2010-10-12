ОЕСР констатує сповільнення зростання світової економіки

Зростання світової економіки, схоже, сповільнюється, а в найбільших і найрозвиненіших країнах вже спостерігається спад, стверджує Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), повідомляє Finance.

Як зазначається у повідомленні ОЕСР, звідний серпневий індекс випереджаючих економічних показників 33 країн, що входять до складу організації, знизився до 102,9 пунктів із 103 пунктів в липні.

Падіння прогнозного індикатора економічної активності продовжується вже другий місяць поспіль, до цього, в травні і червні, індикатор залишався без змін. Експерти побоюються посилення рецесивних тенденцій в країнах-членах ОЕСР.

"Зведені випереджаючі показники ОЕСР за серпень (. . .) підсилюють сигнали про уповільнення економічного зростання. Прогноз для Канади, Франції, Італії, Великобританії, Бразилії, Китаю і Індії, згідно з цими показниками, вказує на спад", - наголошується в документі ОЕСР.

Зниження індексу випереджаючих показників ОЕСР узгоджується зі слабкими даними з інших індикаторів світової економічної активності. Опитування менеджерів закупівель в промисловому секторі і сфері послуг провідних економік світу свідчать про уповільнення зростання.

Міжнародний валютний фонд минулого тижня попередив про очікуване зниження темпів зростання світової економіки в 2011 році, оскільки європейські боргові проблеми погіршують стан розвинених країн.

ОЕСР - одна із провідних міжурядових міжнародних економічних організацій світу, яка включає 33 найбільш розвинені країни. В даний час до неї входять Австралія, Австрія, Бельгія, Великобританія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Південна Корея і Японія