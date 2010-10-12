У Китаї реформу юаня не розглядають як переоцінку валютного курсу

Реформа національної валюти Китаю - юаня не обов`язково буде означати переоцінку валютного курсу, вказується в доповіді Державного управління валютного регулювання КНР. У доповіді наголошується, що "інвестори повинні звикнути до того, що курс юаню може змінюватися як вгору, так і вниз", передає Reuters.

Також в доповіді наголошується, що всупереч "неодноразовим офіційним зусиллям з ослаблення надій на сильний юань", регулятор очікує збільшення припливу капіталу в китайську економіку до кінця 2010 р., оскільки інвестори вірять в подальше зміцнення китайської валюти.

Народний банк Китаю встановив середній показник курсу юаня по відношенню до долара 12 жовтня 2010 р. на рівні 6,6775 у порівнянні з показником 11 жовтня на рівні 6,6732. Торги напередодні закрилися на позначці 6,6678. Допустимий діапазон коливань ціни юаня щодо долара становить 0,5% щодня від середньовстановленого показника