Долар стабільний до євро

Долар у вівторок стабільний до євро після підвищення, проте зменшується щодо єни, повідомляє Рейтер.

Євро зменшилося на 0,25 процента до долара до $1,3840. минулого тижня він підскочив до восьмимісячного максимума $1,4030.

Проте до єни долар зменшився на 0,34 процента до 81,85. Та побоювання щодо японської інтервенції і кількості коротких позицій не дадуть йому впасти надто сильно. Підтримка очікується на рівні 81,80, а потім - 81,30.