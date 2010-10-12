Китай названий рекордсменом за кількістю доларових мільярдерів

Найбільше число доларових мільярдерів в даний час проживає в Китаї, йдеться в опублікованій у вівторок доповіді дослідницької організації Hurun Research Institute, повідомляє РИА Новости.

За даними дослідження, в Китаї проживає 189 чоловік, про яких достовірно відомо, що їх статок перевищує мільярда доларів, тоді як реально їх може бути від 400 до 500, що і ставить Китай на перше місце в світі по кількістю доларових мільярдерів.

"Китай, можливо, має найбільшу кількість мільярдерів у світі. Ми вже знаємо про 189 доларових мільярдерів, але можна з упевненістю стверджувати що ми пропустили принаймні таку ж кількість, що означає від 400 до 500 мільярдерів", - заявив автор дослідження Руперт Хугверф.

На думку авторів дослідження, багаті китайці не схильні публікувати дані про свої активи, тому інформація, зібрана про них з відкритих джерел, як правило, буде заниженою. Найбагатшим китайцем, за версією Hurun є власник корпорації Wahaha (виробник напоїв) Цзун Цинхоу зі статками близько 12 мільярдів доларів.

Оцінки Hurun істотно відрізняються від даних списку Forbes, згідно з якими в Китаї проживає всього 64 мільярдери, тоді як в США - 403. За даними Hurun, Китай також займає перше місце в світі за кількістю жінок-мільярдерів – у країні проживають 10 з 20 найбагатших жінок планети.

Загальна кількістю китайців зі статком більше 1 мільярда юанів (150 мільйонів доларів) складає 1363 особи, тим часом десять років тому таких людей в КНР налічувалося всього лише 24, наголошується в доповіді Hurun Richest People in China. Автори дослідження відзначають ріст зв`язків китайських багатіїв з держструктурами – 173 юаневих мільярдери (12% списку) займали пости радників при різних державних структурах, що давало їм додаткові можливості з розширення контактів серед чиновників. 83 юаневих мільярдера були депутатами Всекитайських зборів народних представників, сім - делегатами 17 з`їзду КПК. Третина юаневих мільярдерів - члени КПК.