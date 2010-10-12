Міжбанк відкрився котируваннями 7,9470/7,9530 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9470/7,9530 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися – 0,2639/0,2643 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,9905/11,0015 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3835/1,3837 дол./євро (понеділок, 11 жовтня, – 1,3936/1,3938 дол./євро).

У понеділок, 11 жовтня, Національний банк України на ринок не виходив.