НБУ сьогодні на міжбанку готовий здійснити купівлю-продаж доларів і євро

Національний банк України сьогодні готовий здійснити купівлю-продаж доларів і євро.

Про це йдеться у телеграмі регулятора на адресу комерційних банків, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Нацбанк купуватиме долари США за 7,9099 грн./дол., продавати – по 7,942 грн./дол.; євро – за 11,0233 грн./євро і 11,0679 грн./євро відповідно.

Як повідомляв УНІАН, останній раз Нацбанк виходив на валютний міжбанк 5 жовтня 2010 року з купівлею долара за курсом 7,91 грн./дол. і продажем за 7,9425 грн./дол.