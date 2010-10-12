СБ має намір у 2011 році виділити Україні 200 млн. дол. на реалізацію проектів енергоефективності

Світовий банк вивчає можливість надання Україні в 2011 році кредиту в розмірі 200 млн. дол. на реалізацію проектів енергоефективності.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР) Микола ПАШКЕВИЧ.

«Світовий банк передбачив у своїй програмі виділити транш Україні 200 млн. дол. на енергоефективні проекти, і в березні (2011 року) вони прийматимуть рішення», - сказав він.

Голова НАЕР зазначив, що вказані кошти буде виділено «Укрексімбанку» для подальшого кредитування енергоефективних проектів у промисловості, бюджетній та комунальній сферах. Кредитуватися будуть проекти, схвалені на рівні НАЕР. При цьому процентна ставка за такими кредитами, за словами М.ПАШКЕВИЧА, буде на 6% нижче середньоринкової.

Довідка УНІАН. НАЕР є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів і енергозбереження при Кабінеті міністрів України.

Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, у рамках своїх повноважень, організовує виконання актів законодавства й здійснює контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, які належать до його компетенції, розробляє пропозиції з удосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабміну.