Азаров: Опозиція використовує недостовірні факти для дестабілізації України

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що опозиція використовує недостовірні факти для дестабілізації України.

Про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«Як у наших умовах діють опозиційні сили, які називають себе, до речі, патріотами України? Вони постійно виступають із заявами, які містять недостовірну інформацію лише з однією метою – спровокувати нестабільність в Україні. Зараз, напередодні виборів до органів місцевої влади, ті, хто ще вчора повністю дискредитував себе в якості державних управлінців, знову намагаються збурити ситуацію в країні, залякувати людей», - сказав М.АЗАРОВ.

Він навів приклад того, що вчора лідер всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявила про те, що інфляція в Україні становить 58,7%. «Це говорить людина, яка за часи свого прем’єрства забороняла Держкомстату оприлюднювати справжні дані. Ці люди, які претендують на звання борців за краще життя, прекрасно розуміють, що паніка провокує нестабільність і ускладнює економічну ситуацію», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що уряд завжди відверто і об’єктивно оцінює стан справ в Україні і завжди каже правду. «Ми не приховуємо, що Україна знаходиться у непростій ситуації, країна виходить з кризи. Це об’єктивний факт. І вихід з кризи ускладнюється цілим рядом обставин», - зазначив М.АЗАРОВ.