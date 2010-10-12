Інфляція 2,9% у вересні - не привід для паніки і ажіотажу на споживчому ринку - Азаров

Рівень інфляції в Україні у вересні 2010 року склав 2,9%, але це не привід для паніки і роздмухування ажіотажу на споживчому ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду, прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Дійсно у вересні індекс споживчих цін склав 2,9% (порівняно з серпнем ц. р., порівняно з вереснем 2009 року, за даними Держкомстату, показник інфляції становить 10,5% - УНІАН). Але це зовсім не привід для паніки і роздмухування ажіотажу на споживчому ринку. У зв’язку з цим досить дивно виглядають заяви політичних опонентів про нібито приховування і замовчування реальної ситуації з боку уряду», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що такі заяви опозиції є свідченням відсутності мінімальних фахових знань у цій області або навмисного маніпулювання відомостями. «Ми були свідками таких маніпуляцій протягом останніх років. Більше це не повториться», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що при підрахунку індексу споживчих цін використовувалась міжнародна класифікація індивідуального споживання.

М.АЗАРОВ повідомив, що у вересні ціни на яйця зросли у півтора рази, але вони займають лише один відсоток продовольчого кошику.

Також він зазначив, що ціни на овочі зросли на 16%, але їх доля у споживчому кошику складає лише 4%.

«У вересні ми мали високу інфляцію. 2,9% - це висока інфляція. Але це не 58%», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, інфляція в Україні у вересні 2010 року, порівняно із серпнем ц.р. склала 2,9%, з початку року (до грудня 2009 року) – 7,4%.

Порівняно з вереснем 2009 року показник інфляції становить 10,5%, а в порівнянні з січнем-вереснем 2009 року – 9,3%.

В Україні ціни виробників промислової продукції у вересні 2010 року в порівняно із серпнем (показник до попереднього місяця) зросли на 0,1%, з початку року (показник до грудня 2009 року) – на 15,2%.