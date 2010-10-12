МФК та АУБ домовилися створити в Україні ринок проблемних активів

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) і Асоціація українських банків (АУБ) домовилися про спільну роботу над створенням в Україні прозорого і ефективного ринку проблемних активів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції президент АУБ Олександр СУГОНЯКО.

Він зазначив, що сьогодні формуванню цивілізованого ринку проблемних активів в Україні заважає відсутність законодавчої бази, а також чітко прописаних процедур здійснення операцій з проблемними активами. У свою чергу, голова представництва МФК в Україні Олена ВОЛОШИНА сказала, що тема проблемних активів вже давно вивчається, оскільки саме великий об'єм "поганих" активів уповільнює вихід банківського сектора з кризи. Таким чином, на думку О. ВОЛОШИНОЇ, формування прозорого і ефективного ринку проблемних активів дозволить "допомогти банкам скинути цей вантаж і почати нормально працювати".

Як повідомив юрист МФК, який бере участь у проекті, Євгеній ПРОКОПЕНКО, проект складається з трьох етапів, на першому з яких планують забезпечити створення умов і процедур для здійснення операцій з проблемними активами на регіональному рівні, де об'єм угод складатиме 10-20 млн. дол. Далі планується створення на базі однієї з працюючих бірж майданчика для проведення операцій з "поганими" активами. І третій етап передбачає інтеграцію у світовий ринок з орієнтацією на великих іноземних інвесторів.