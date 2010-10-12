В Україні необхідно залишити 17 видів ліцензій – Бродський

В Україні необхідно залишити 17 видів ліцензій. Таку думку висловив голова Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ під час програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомили УНІАН в прес-службі комітету.

"Ми 92% ліцензованих видів робіт відмінили, з 2256 залишилося 250. Але це ще не все. Я упевнений, що в країні можна буде залишити всього 17 ліцензій, як в Грузії", - сказав М. БРОДСЬКИЙ.

Він також зазначив, що Держкомпідприємництва працює над виконанням доручення президента щодо масштабної дерегуляції підприємницького середовища.