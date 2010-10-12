Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні виросло на 22,6%

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні у січні-серпні 2010 року склало 4 млрд. 640,9 млн. дол., що на 22,6% більше, ніж у січні-серпні 2009 року (3 млрд. 786,2 млн. дол.).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за січень-серпень 2010 року експорт товарів склав 31 млрд. 590,6 млн. дол. (на 33,2% більше від показника за січень-серпень 2009 року), імпорт - 36 млрд. 231,5 млн. дол. (на 31,8% більше). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,87 (за січень-серпень 2009 р. - 0,86).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 210 країн світу.

У загальному об'ємі експорту товарів порівняно з січнем-серпнем 2009 року збільшилася частка чорних металів - з 26,4% до 29,9%, енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її перегонки - з 4,4% до 7,3%, жирів і масел тваринного або рослинного походження - з 4,7% до 5%, руд, шлаків і золи - з 3,3% до 5,1%, залізничних або трамвайних локомотивів, колійного устаткування - з 1,9% до 4,4%, продуктів неорганічної хімії - з 1,7% до 2,2%.

У той же час зменшилася питома вага механічних машин - з 7% до 6,4%, електричних машин - з 5,3% до 4,7%, зернових культур - з 9,2% до 4,5%, виробів з чорних металів - з 5,5% до 3,7%, добрив - з 2,3% до 1,8%, паперу і картону - з 1,9% до 1,7%.

У загальному об'ємі імпорту товарів збільшилася частка електричних машин - з 4,5% до 5,6%, наземних транспортних засобів, окрім залізничних, - з 4,5% до 5,2%, чорних металів - з 2,5% до 3,2%, руд, шлаків і золи - з 1,6% до 2,3%. Зменшилася питома вага енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її перегонки - з 32,6% до 31,7%, механічних машин - з 8,8% до 7,7%, фармацевтичній продукції - з 4,4% до 3,8%.За даними Держкомстату, у серпні 2010 року експорт товарів збільшився порівняно з серпнем минулого року на 33% і склав 4 млрд. 257,5 млн. дол., імпорт - на 42%, до 5 млрд. 442,3 млн. дол. Негативне сальдо у серпні склало 1 млрд. 184,8 млн. дол. проти 631 млн. дол. за серпень 2009 року.

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами в Україні у 2009 році зменшилося у 9,6 разу - до 1 млрд. 380,7 млн. дол. проти 13 млрд. 307,6 млн. дол. у 2008 році.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 5 млрд. 732,7 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами - 4 млрд. 352 млн. проти 18 млрд. 580,9 млн. дол. і 5 млрд. 273,3 дол. відповідно у 2008 році.