На міжбанку торги по долару закрилися на рівні 7,9420/7,9505 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9470/7,9530 грн./дол., до 12:00 ціни знизилися до 7,9425/7,9495 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9420/7,9505 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2639/0,2643 грн./рубль, до 12:00 ціни впали до 0,2628/0,2631 грн./рубль. До закриття ціни підвищилися до 0,2633/0,2636 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль виріс і склав 30,1858 рублів за долар (+0,1808).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3775/1,3885 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9905/11,0015 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,9505/10,9590 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 10,9680/10,9815 грн./євро.