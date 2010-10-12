Іспанія буде використовувати Іллічівський порт для експорту сільгосппродукції

Іспанія планує використовувати для експорту сільськогосподарської продукції Іллічівський морський торговельний порт.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства транспорту і зв'язку.

Згідно з повідомленням, порт відвідала делегація представників Асоціації складів сільськогосподарської продукції "UNISTOCK" (Іспанія). Метою візиту іспанських бізнесменів в Україну було ознайомлення з роботою портів, через які здійснюється проходження значних об'ємів продовольчих вантажів для подальшої співпраці з ними.

Під час зустрічі з керівництвом порту обговорили можливі перспективи співпраці з проходження зернових вантажів і рослинних олій з України в Іспанію. Гості мали можливість ознайомитися з технічними можливостями порту і перспективами його розвитку. Як зазначають у повідомленні, Міністерство транспорту і зв'язку України підтримує плани інвесторів з модернізації, реконструкції і розширення виробничих потужностей порту. Зокрема, в Іллічівську планують закінчити будівництво 2-ої черги діючого високомеханізованого комплексу з перевалки зернових вантажів потужністю до 2,5 млн. тонн на рік і реконструкцію наливного комплексу.

Довідка УНІАН. Іллічівський морський торговельний порт (ІМТП) функціонує з 1958 року. Територія підприємства складає 346 га, протяжність причальної лінії - 5,4 км, площа критих складських приміщень - 54,2 тис. кв. м, відкритого складського майданчика - 743 тис. 940 к в. м.

ІМТП приймає судна з осіданням до 13 м, довжина не обмежена. Середня глибина на підході до порту - 13,5 м, що дозволяє обслуговувати судна практично будь-якої вантажопідйомності.

У 2009 р. ІМТП понизив грузоперевалку на 13,8% - до 16 млн. 287,0 тис. тонн.