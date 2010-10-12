Moody's поліпшило прогноз рейтингів 14 банків

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило прогноз рейтингів 14 українських банків.

Про це йдеться у повідомленні Moody's, переданому УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, з "негативного" на "стабільний" поліпшені прогнози рейтингів "Креді Агріколь", "ОТП Банку", "Приватбанку", "Укрексімбанку", "Укрсиббанку", "Райффайзен Банку Аваль", "Дочірнього банку Сбербанку Росії", "Першого українського міжнародного банку", банку "Форум", банку "Південний", "Ощадбанку", "Донгорбанку", "Промінвестбанку" і "Укргазбанку".

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Moody's змінило з "негативного" на "стабільний" прогноз суверенного рейтингу України на рівні "В2".