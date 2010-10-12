Перший заступник голови партії "Батьківщина" Олександр ТУРЧИНОВ звинувачує уряд в намаганні компенсувати розбалансований бюджет емісією.

Про це йдеться в блозі О.ТУРЧИНОВА, на його персональному інтернет-сайті.

О.ТУРЧИНОВ зазначає, що розбалансований за півроку правління регіоналів бюджет, вони "намагаються компенсувати емісійними ресурсами, заставляючи платити громадян України податок на бездарність та жадібність керівництва країни". "Поки ЯНУКОВИЧ та його команда вигадують новий Податковий кодекс, щоб ще більше обкласти податком бабусь на базарах та дідусів, які не розгинаються на городах, вся країна платить їм багатомільярдний інфляційний податок", - переконаний один з лідерів “Батьківщини”.