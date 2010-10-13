Долар відновлюється на торгах у вівторок завдяки свому статусу валюти-сховища, повідомляє k2kapital.

Посилення монетарної політики Китаю, який підвищив норму резервування для банків, а також проблеми періферійних країн Європи, таких як Ірландія, знизив інтерес інвесторів до ризику, і вони почали скуповувати долари.

Євро знизився до $1,3870 з $1,3880 у понеділок. Пара британський фунт/долар зменшилась до 1,5789 з 1,5877. Індекс долара виріс на 0,1% до 77,50.