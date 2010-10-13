Євро росте в парах з доларом і єною

Вартість євро в парах з доларом і єною росте в ході торгів у середу на тлі ралі на азіатських ринках акцій завдяки ознакам відновлення економіки регіону, повідомляє Українська правда.

Вартість євро на 8:55 МСК у середу склала 1,3972 долара порівняно з 1,3924 за підсумками торгів у вівторок.

Курс євро до єни підвищився до цього часу до 114,27 єни проти 113,79 на кінець попередньої сесії.

Долар в парі з японською нацвалютою торгувався на рівні 81,78 єни в порівнянні з 81,72 єни днем раніше.

Крім того, долар подешевшав до рекордного мінімуму по відношенню до швейцарського франка, 95,47 сантима, після опублікування стенограми вересневого засідання Комітету з відкритих ринків Федерального резерву.

Більшість керівників ФРС на засіданні 21 вересня схилялися до необхідності прийняття нових заходів зі стимулювання економіки США, свідчить опублікований у вівторок протокол засідання.

У тому числі в документі згадувалася можливість розширення купівлі облігацій у найближчому майбутньому.

Доларовий індекс ICE, що відслідковує котирування долара в парах з валютами шести основних торговельних партнерів США, опустився 13 жовтня на 0,3% - до 77,136.