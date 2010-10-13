ЄБРР схвалив виділення кредиту «Укренерго» на будівництво лінії «ЗАЕС – Каховська»

Рада директорів Європейського банку реконструкції й розвитку (ЄБРР) 12 жовтня ц.р. схвалила виділення НЕС «Укренерго» кредиту в розмірі 175 млн. євро на будівництво високовольтної лінії 750 кВ «Запорізька АЕС – підстанція «Каховська».

Про це УНІАН повідомив прес-секретар представництва ЄБРР в Києві Антон УСОВ.

«Проект схвалено вчора увечері на засіданні Ради директорів, і найближчим часом очікується підписання кредитної угоди», – сказав він, уточнивши при цьому, що кредитна угода з оператором української енергосистеми може бути підписана до кінця жовтня ц.р.

Довідка УНІАН. Метою проекту будівництва лінії електропередачі 750 кВ «ЗАЕС – Каховська» є підвищення ефективності роботи Об`єднаної енергосистеми України за рахунок використання «замкнутого» потенціалу Запорізькою АЕС. Нині Запорізька АЕС, маючи встановлену потужність 6000 МВт, через диспетчерські обмеження видає в енергосистему тільки 5300 МВт.

На першому етапі реалізації проекту планується збудувати високовольтну лінію 750 кВ між містами Енергодар і Нова Каховка, включаючи будівництво нової підстанції 750/330 кВ «Каховська» з одним автотрансформатором і двох додаткових ліній 330 кВ, які з`єднають нову підстанцію з енергосистемою. Прогнозна вартість реалізації першого етапу – 3,5 млрд. грн. Будівництво лінії планується завершити в 2015 році.

На другому етапі планується монтаж другого автотрансформатора на підстанції «Каховська» для забезпечення подальшого будівництва ще 6 заходів 330 кВ. Вартість другого етапу – 2 млрд. грн.