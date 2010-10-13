Депутати пропонують скоротити в 1,5-2 рази терміни перевірок для середнього й малого бізнесу

Парламентський комітет з питань податкової і митної політики пропонує внести зміни в проект Податкового кодексу і скоротити в 1,5-2 рази терміни проведення перевірок для середнього і малого бізнесу.

Відповідне рішення було ухвалене 12 жовтня на засіданні робочої групи з доопрацювання проекту ПК, повідомили УНІАН у комітеті Верховної Ради.

«Ми запропонували для великих платників податків, визначення яких буде наведено в кодексі, залишити діючі на сьогодні терміни перевірок. Тоді як для всіх решти платників податків скоротити такі терміни в 1,5-2 рази», - відзначив голова Комітету ВР з питань податкової і митної політики Віталій ХОМУТИННИК.

Крім того, він повідомив, що норми Податкового кодексу щодо перевірок буде вдосконалено до другого читання у ВР. «На сьогодні законодавчо встановлена надмірна й доволі обтяжлива для платника система таких перевірок: документальні і недокументальні, виїзні, невиїзні, планові і позапланові, камеральні, контрольні і тому подібне. Ми рекомендуватимемо систематизувати види перевірок, визначити вичерпний перелік підстав для їх призначення і порядок оформлення результатів безпосередньо в кодексі», - відзначив він.

Нагадаємо, проект Податкового кодексу України був прийнятий Верховною Радою в першому читанні 7 жовтня 2010 року.