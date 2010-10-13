«Конверсбанк» достроково повернув кредит рефінансування Нацбанку

8 жовтня 2010 року “Конверсбанк” достроково повернув кредит рефінансування Національному банку України (дата погашення кредиту – 25 листопада 2010 р.).

Про це УНІАН повідомив т.в.о. голови Правління “Конверсбанку” Веніамін ЛЄБЄДЄВ.

За його словами, «банк достроково повернув кредит рефінансування, і це свідчить про його стабільність, підвищення довіри клієнтів до банка, а також про те, що невеликий банк, який входить до IV групи банків України, має ресурси для розвитку та подальшого зростання”.

В.ЛЄБЄДЄВ зазначив, що “Конверсбанк” “завжди йде назустріч клієнтам, і клієнти йдуть до нас. Ми вдячні Національному банку за своєчасну надану підтримку, і на даний час ми працюємо над збільшенням статутного фонду та оформленням субординованого боргу. Ми поки що не розкриваємо суми, але хотілося б зазначити, що вони є дуже значними”.

Довідка УНІАН. На 1 жовтня 2010 р. ПАТ “Конверсбанк” має 34 відділення і до кінця року планується відкриття ще 12 відділень у Києві, Одесі, Львові, Івано-Франківську, Прилуках та у м. Гурзуф (АР Крим). Регулятивний капітал банку складає 99,46 млн. грн.