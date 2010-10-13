Готівковий курс долара в комбанках не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,95 грн./дол., продають – по 7,98 грн./дол. Курс купівлі/продажу долара в банках не змінився порівняно з 12 жовтня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,94-7,97 грн./дол., з продажу – в межах 7,96-8,00 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,6% з учорашнього дня і сьогодні становить 11,01 грн./євро, продажу – на 0,7% – до 11,17 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,80-11,09 грн./євро, з продажу – в межах 11,10-11,25 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 12 жовтня знизився на 0,4% і сьогодні становить 0,2591 грн./рубль, продажу – на 0,2% – до 0,2663 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2540-0,2640 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2650-0,2700 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,96 грн./дол., курс продажу – 7,98 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,94-7,97 грн./дол., з продажу – в межах 7,96-8,00 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,5% відучора і сьогодні становить 11,01 грн./євро, продажу – на 0,6% – до 11,17 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,80-11,09 грн./євро, з продажу – в межах 11,10-11,25 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці знизився на 0,3% порівняно з 12 жовтня і сьогодні становить 0,2595 грн./рубль, продажу – на 0,2% – до 0,2669 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2510-0,2640 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2650-0,2700 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,96/7,998 грн., євро – 10,80/11,15 грн., рубль – 0,2500/0,2650 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,955/7,995 грн., євро – 10,85/11,25 грн., рубль – 0,2550/0,2670 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,95/7,985 грн., євро – 10,95/11,25 грн., рубль – 0,2590/0,2670 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 13 жовтня, становить: гривні до долара США – 7,9099, до євро – 10,941765, до російського рубля – 0,26299.