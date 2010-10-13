Азаров сподівається, що Податковий кодекс буде прийнято не пізніше першої декади листопада

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що Податковий кодекс України буде прийнято Верховною Радою не пізніше першої декади листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час виступу на конференції «Україна: від кризи до зростання. Економіка, інвестиції, ринки», яка проходить у Королівському інституті міжнародних відносин Бельгії «Егмон».

«Ми думаємо, що в жовтні, можливо, максимум у першій декаді листопада, Податковий кодекс буде остаточно прийнято», - сказав М.АЗАРОВ і ознайомив учасників конференції з основними нормами розробленого українським урядом документа.

Нагадаємо, проект Податкового кодексу України, внесений Кабінетом Міністрів, був прийнятий Верховною Радою в першому читанні 7 жовтня 2010 року.

Проектом Податкового кодексу передбачається, що з 1 січня 2011 року на 6% буде знижено ставку податку на прибуток, а з 2014 р. - щорічно на 1%, до рівня 16%. Крім того, передбачається введення податкових канікул з податку на прибуток на 5 років для малих підприємств, а для середнього і великого бізнесу - зменшення ставок основних загальнодержавних податків.

Також передбачається введення двох ставок податку з доходів фізичних осіб – 15% для доходів менш як 10 мінімальних зарплат і 17 – для доходів більш як 10 мінімальних зарплат на місяць. Податком за ставкою 5% обкладатиметься податок з доходів від депозитів, які перевищують 200 тис. грн. Для забезпечених громадян буде введено податок на нерухомість у розмірі 10 грн. за 1 кв. м на рік. Оподатковуватиметься площа, що перевищує 40 кв. м на одну особу, але при цьому мінімальна неоподатковувана площа становитиме 100 кв. м на сім`ю в місті і 200 кв. м у сільській місцевості.

Передбачається також, що до складу системи місцевого оподаткування ввійдуть 4 податки, які сформують основу фінансової самостійності місцевих бюджетів. Проект кодексу також передбачає, що транспортний податок стягуватиметься винятково при першій реєстрації транспортного засобу.