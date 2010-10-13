Азаров закликає шукати компроміси при підготовці угоди про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ закликає шукати компроміси під час підготовки угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час виступу на конференції «Україна: від кризи до зростання. Економіка, інвестиції, ринки», яка проходить в Королівському інституті міжнародних відносин Бельгії «Егмон».

М.АЗАРОВ наголосив, що переговори періодично зустрічаються з певними перешкодами, які полягають в економічних інтересах країн, – членів ЄС й України.

«І тут ми повинні знаходити компроміси. Я не бачу жодних антагоністичних розбіжностей і суперечностей», – сказав прем`єр-міністр.

Він відзначив, що при підготовці документа необхідно акцентувати увагу на його якості, а не прагнути прийняти його в певні терміни. «Думаю, що нам не треба ставити перед собою ніяких термінів, а працювати наполегливо, послідовно на реалізацію всеохопної угоди про зону вільної торгівлі», – сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він нагадав, що нещодавно Україна підписала угоду про приєднання до Енергетичної хартії. «Це певною мірою вже зона вільної торгівлі з ЄС у сфері енергетики. Ми абсолютно свідомо пішли на цей крок, розуміючи, що наш шлях – це європейська інтеграція, і ми послідовно реалізовуватимемо заходи з приєднання до ЄС у тій чи іншій галузі», – сказав прем`єр-міністр України.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня в Києві завершився 13-й раунд переговорів про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Європейським Союзом. Черговий, 14-й раунд переговорів, заплановано на початок грудня поточного року.

6 жовтня ц.р. М.АЗАРОВ заявив, що на сьогодні Україна і Європейський Союз мають компромісне рішення з угоди про асоціацію й вільну торгівлю. За його словами, угоду про вільну торгівлю між Україною і ЄС буде підготовлено до чергового саміту Україна – ЄС, який пройде 22 листопада в Брюсселі.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС почали переговори про укладення угоди про асоціацію 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі – 18 лютого 2008 року. На саміті Україна – ЄС 9 вересня 2008 року було вирішено, що нова угода матиме назву Угода про асоціацію і передбачатиме створення зони вільної торгівлі.