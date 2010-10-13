США вступають у валютну війну - Financial Times

США вступають у валютну війну проти світу в спробі вирішити свої економічні проблеми за рахунок знецінення долара. Про це пише сьогодні лондонська газета Financial Times, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

"США шукають можливість нав`язати свою волю іншим країнам за рахунок друкарського верстата", - підкреслює видання. "Сполучені Штати домагаються розповсюдження інфляції на світову економіку. І, судячи з усього, вони вийдуть переможцями з цієї боротьби, оскільки володіють невичерпним ресурсом: Федеральна резервна система може віддрукувати стільки доларів, скільки забажає", - відзначає газета.

Курс на знецінення долара приведе не тільки до значного скорочення зовнішнього державного боргу США, але і змусить такі країни як Китай підвищити обмінний курс своїх валют, щоби не допустити розвитку в національних економіках високої інфляції, підкреслює Financial Times.

Газета цитує радника Міжнародного валютного фонду /МВФ/ Олівера Бленчара, за словами якого, "майбутнє фінансово-економічне корегування буде дуже важким процесом", зокрема унаслідок небажання Вашингтона діяти спільно з іншими країнам. "Ми вступаємо в складний час", - відзначив О.Бленчар.