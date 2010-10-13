Зростання курсу євро до долара має тимчасовий характер – експерт

Зростання курсу євро до долара має тимчасовий характер.

Таку думку висловив кореспондентові УНІАН експерт Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) Олександр ЖОЛУДЬ.

«Те зростання євро до долара, яке спостерігається в останні тижні, все-таки наближається до кінця, і я не очікую подальшого значного зростання», – відзначив експерт.

За його словами, це пов`язано перш за все з тим, що великим європейським економікам не вигідний високий курс євро, оскільки це знижує конкурентоспроможність їх експорту. Відповідно, деякі країни намагатимуться стримати курс євро від подальшого зростання.

А щодо ситуації з курсом в Україні, то, як відзначив О.ЖОЛУДЬ, враховуючи фактичну прив`язку гривні до долара, курс гривні до євро визначатиметься коливаннями пари євро-долар.

«Враховуючи, що у нас залишається фактична прив`язка гривні до долара, хоча вона ніде юридично не закріплена, гривня коливатиметься до євро так само, як коливається долар щодо євро, і це триватиме до кінця року, та й наступного року», – сказав експерт.

На його думку, до кінця року курс становитиме 1,35 дол./євро.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли до 1,3967/1,3969 дол./євро (вівторок, 12 жовтня, – 1,3835/1,3837 дол./євро).