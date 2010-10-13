Дефіцит бюджету Росії в 2010 р. складе 3,5% ВВП
14:28, 13 жовтня 2010Фінанси
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Економіка Росії в поточному році взросте на 4%, а дефіцит федерального бюджету не перевищить 3,5% ВВП, прогнозує перший заступник голови Банку Росії Олексій Улюкаєв, повідомляє РИА «Новости».
«Ситуація в поточному році дуже непогана – ми чекаємо темп зростання в 4%, а бюджетний дефіцит буде нижчий, ніж планувалося: я буду дуже здивований, якщо він буде більше 3,5%», – сказав О.Улюкаєв у середу на гайдарівських читаннях.
Як повідомляв раніше Мінфін Росії, за січень-вересень поточного року дефіцит бюджету Росії склав 2,2% ВВП.
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